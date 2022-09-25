İzmit’te kardeşine çorba getiren abla, kardeşi E.U.’nun cansız bedeni ile karşılaştı.

İzmit’te kardeşine çorba getiren abla, kardeşi E.U.’nun cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay, 18:00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın 1. katında yalnız yaşayan Erkut Uysal (64) karşı apartmanda oturan ve kendisine çorba getiren ablası tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Ablasının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenenin ardından, uysalın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böbrek rahatsızlığı olduğu ve geçtiğimiz günlerde grip olduğu öğrenilen Uysal’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazesi yarın öğlen namazını müteakip İzmit Bac Çınarlı Camii’nden kaldırılacak olan Uysal’ın Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.