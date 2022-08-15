Başakşehir, Çorapçılar Sanayi Sitesinde suni deri üretim yerinde yangın çıktı. Alevler içinde kalan iş yeri itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Başakşehir, Çorapçılar Sanayi Sitesinde suni deri üretim yerinde yangın çıktı. Alevler içinde kalan iş yeri itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesindeki 3 katlı iş yerinin son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, suni deri üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik malzemelerin de tutuşmasıyla yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiler, sanayi sitesinin güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye başladı. Kimsenin yaralanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Korkutan yangının soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak.