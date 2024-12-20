AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Bu savaşa, bu katliama bir son verin. Bu SİHA’ları, İHA’ları durdurun diyorum" diyen DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli’ye cevap vererek, "Hak eden herkes üzerinde İHA’larımızı SİHA’larımızı görecektir" dedi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden, "Kınıyorum, lanetliyorum artık bunlara bir son verin. Bu savaşa, bu katliama bir son verin. Bu SİHA’ları, İHA’ları durdurun diyorum" ifadelerini kullandı. Temelli’ye cevap veren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ’İHA’ları SİHA’ları durdurun’ diyenlere sesleniyorum. Hak eden herkes üzerinde İHA’larımızı SİHA’larımızı görecektir" dedi.