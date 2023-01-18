AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, adına açılan sahte sosyal medya sayfalarının olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, adına açılan sahte sosyal medya sayfalarının olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çopuroğlu yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin dikkatine. Çeşitli sosyal mecralarda adımıza açılan "sahte hesaplara" asla itibar etmeyiniz. Adımız kullanılarak yapılan sahte işlemler bize ait değildir. Bu hesaplar için gerekli adli işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Sizlere ulaşıp herhangi bir talepte bulunan bu ve benzeri hesapları şikayet etmenizi önemle rica ediyoruz" dedi.