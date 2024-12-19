AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Serbest Bölge’de ki sanayiciler birlikte iş insanlarının taleplerini yerinde dile getirmeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bir dizi temaslarda bulundu.

Her fırsatta Kayseri’de sanayicilerle buluşarak istişarelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçtiğimiz günlerde Kayseri Serbest Bölge’deki sanayicilerle bir araya geldi. Sorunlarını ve isteklerini Çopuroğlu’na anlatan sanayiciler, bölge içi satışlardan alınan kurumlar vergisi konusunda talepte bulundu. Sanayicileri dinleyen AK Parti’li Çopuroğlu ise, taleplerini bakanlık nezdinde girişimde bulunacağını belirterek, ilgili kurumlar ile yapacakları görüşmelerde iş insanlarını da Ankara’ya davet etti.

Bugün sanayiciler ve dernek başkanları ile birlikte Ankara’da buluşan Çopuroğlu; sanayiciler birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’na giderek iş insanların taleplerini yerinde dile getirmesini sağladı.