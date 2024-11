AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; TBMM’de gündem dışı yaptığı konuşmada Kayseri’yi tanıttı, CHP’li belediyelere yüklendi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM’de gündem dışı konuşma yaparak Kayseri’yi tanıttı. Çopuroğlu; "İnsan doğduğu şehri sever muhakkak, ancak sevmek için sadece orda doğmak yetmez. Tarihi olsun, iklimi olsun, insanları olsun birçok faktör onu etkiler. Bu sebepten olsa gerek Kayseri özel bir şehirdir tarihi bir şehirdir. Şehrin her tarafında tarihin izlerini görebilirsiniz. Öyle ki Cumhuriyet meydanımızda yürüme mesafesinde 5 farklı medeniyete ait eserleri ziyaret edebilirsiniz. Tüm bu eserler ile iç içe şehrin hemen yanı başında büyük bir yeşil alanımız var. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan millet bahçemiz kadar olmasa da, hatırı sayılır bir yeşil alan şehrin tam kalbinde, sanki şehrin akciğeri olduğunu hissettirir. Aslında bir parktan öte bir lezzet durağıdır aynı zamanda. Tarihi, yeşili ve gerçek belediyeciliğin dokunuşlarını orada hissedersiniz. Harika bir atmosferdir. Aslında doğal bir yürüyüş parkurudur. Tarihin ve yeşilin iç içe olduğu meydan da ki ziyaretleriniz den yorulduysanız dinlenip bir demli çay içebileceğiniz birçok mekan var elbette" dedi.

"Gönlü geniş, ikramı seven bir valimiz var" diyen Çopuroğlu; "Ancak benden söylemesi meydanın orta yerinde valilik binamız var. Gönlü geniş ikramı seven halk ile iç içe olan bir valimiz var. Şehir de sayısı 40’ı aşan ERVA projelerini hayata geçiren şehrin sevdiği Gökmen çiçek valimizle daha önce hiç tanışmasanız bile ona bir sürpriz yapıp uğrarsanız size makamda kahve ikram etmeden bırakmaz. Şehrin her yerinde bir hayır eseri görebilirsiniz tabi. Ancak bunlar sadece yüzyıllar önce yapılmış eski eserler olduğu gibi yeni eserleri de şehrine sevdalı insanların yaptırdığı binalar hiç dikkatinizden kaçmayacaktır. Talas yolu üzerinde büyük bir alanda kurulu 50 yılı aşkın geçmişi olan Erciyes Üniversitemizi şöyle bir gezdiğinizde yemyeşil bir kampüs ve hemen hemen tüm binalarının hayırseverler tarafından yapılmış olduğunu göreceksiniz. Tüm bu gayretler Erciyes üniversitesi ve hastanesi Kayseri’nin bir markası haline getirmiştir. Tabi şehrimizde sadece bir üniversite yok elbette. Şehrimizde tamı tamına 85 binden fazla öğrencisi olan tam 5 üniversite var. Öğrencilerimizin en yoğun olduğu ilçemiz Talas’ta yine AK Parti belediyeciliğini layıkıyla yapan belediye başkanımız Mustafa Yalçın var. İsraf etmeden kültür, sanat faaliyetlerine örnek olacak işlere imza atıyor. Kütüphane aldı başını gidiyor maşallah. Daha önce hiç Su Müzesi gezdiniz mi bilmiyorum ama Talas ilçemizde var. Belediye Başkanımızı arasanız güzel ev sahipliği yapar sizlere ayrıştırmadan" diye konuştu.

AK Parti Kayseri milletvekili Çopuroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok şükür Kayseri’de belediye başkanlarımız hem kendileri hem de personeli hiç boş durmazlar, çalışırlar, tatil bilmezler. Hep şehre ne katarımın peşindedirler. Tıpkı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu gibi. Allah nazarlardan saklasın "benim diyen" belediye başkanlarının yaptığı sosyal tesisleri toplasanız o sayıya ulaşamazsınız. Biraz önce bahsettiğim Mimar Sinan Parkı karşısında Kocasinan Belediyemiz var. 400 bin nüfuslu geniş coğrafyaya sahip bir belediye. Orası da işin ehli bir belediye başkanına emanet. Sayın Ahmet Çolakbayrakdar. Ben kendisini sakin güç olarak tarif etmek istiyorum. İlçenin tamamını karış karış bilir, her köşesine hizmet götürmek için çırpınır ama israf etmeden. Tabi tüm bunlar bir uyum kültürü için de yürütülüyor. Nörolog olmasına rağmen belediye başkanlığını tercih etmiş bir büyükşehir belediye başkanımız var. Dr. Memduh Büyükkılıç. Hem tecrübesi hem yaşı itibariyle diğer başkanlarımızın abiliğini yapan büyükşehir belediye başkanımız doktor olmasa bence sosyolog olurmuş. Hiçbir detayı atlamadan gönül almayı bilen kişiliğiyle tüm belediye başkanlarımızı kucaklar. Bu günlerde büyük bir bulvar açılışı üzerinde çalışıyor. Tabi belediyelerimiz çalışırken ticaret odamız, sanayi odamız OSB’lerimiz de boş durmuyorlar. Kayseri dış ticaret açığı değil fazlasını veren şehir. Tabiri caizse 1 ithal edip 3 ihraç ederek ekonomimize istihdama büyük katkı sağlıyor. Tüm yöneticilerimiz şehre ne yapabilirim ne katkı sağlayabilirim ne eser bırakabilirim diye çırpınıyor. Allah nazarlardan saklasın şehirdeki bu muhabbet tabi ki durup dururken olmuyor."

"Tüm yöneticilerimizin ortaya koyduğu ufuk ile hep birlikte yeni hedeflere ulaşmaya gayret ediliyor"

Şaban Çopuroğlu; "Buraya kadar şehrin bir fotoğrafını çektik. Ancak şimdi söyleyeceklerim tüm bunların özeti olsa gerek. Sözlerimin sonuna gelirken zaman zaman esprilere konu olsak da Kayserili ikramı sever ama israfı asla sevmez. İsraf demişken bu günlerde sıkça basında yer alan bazı belediyelerin milyonlarca lirayı sanatçılara ve teknik ekibe verdiğini duyuyor ve görüyoruz. Hep muhalefet soracak değil ya şimdi ben de size soruyorum bu kadar büyük harcama vicdanınızı sızlatmıyor mu. Madem konserleri illa ki yapacaksınız pazarlık etseydiniz, biraz ikram et deseydiniz bari. Vatandaşa hizmet olarak götürebileceğiniz o kadar iş varken neden bunlarla gündeme geliyorsunuz sorusunu sahada ben duyuyorum ki sizlere de ulaşıyordur sanırım. Benden söylemesi 5 yıl çabuk gelip geçer. İsraf etmeyin eser bırakmaya gayret edin. Sayın Cumhurbaşkanımız; "Millet belediye başkanlarına hizmet etsin diye oy verdi oysa hizmetten anladıkları eğlenceden öteye geçemiyor" diyor. Şimdi Hizmet üretmek için kaynağımız yok da diyemezsiniz, olurda kaynak yok derseniz vatandaş ne kadar inanır bilmem.

Yaparsınız yapmazsınız sizin bileceğiniz bir şey ama pazarlık konusunu ihmal etmeyin bence de seçim de söz verdiklerinizi yapmak için kaynak oluşturursunuz. Benim ki bir tavsiye tabi. Size bir tek sorum var? 6 yıldır yönettiğiniz belediyeler var. Önünde hatıra fotoğrafı çektireceğiniz kaç eseriniz var?"