Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye-Angola Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira’yı ağırladı. Ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında Çopuroğlu, Angola ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve ekonomik, kültürel işbirliklerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Angola’nın zengin doğal kaynakları ve stratejik konumunun, iki ülke için fırsatlar sunduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye-Angola Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti. Carolina Cerqueira, Angola’nın TBMM ile işbirliği yapma konusundaki istekliliğini dile getirerek, iki ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkilerin artırılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, her iki ülkenin gençleri ve kadınları için ortak projelerin geliştirilmesinin altını çizdi.

Toplantı, karşılıklı olarak çeşitli konuların ele alındığı verimli bir diyalog ortamında gerçekleşti. Angolalı ve Türk yetkililer, gelecekteki işbirliklerinin şekillendirilmesi ve somut adımlar atılması konusunda kararlılıklarını ifade ettiler.

Ziyaret, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine katkıda bulunurken, ortak çıkarlar doğrultusunda daha yakın işbirlikleri için bir başlangıç noktası oldu.