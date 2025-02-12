Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında kurulan Entegre Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi sayesinde toplanan çöplerden elde edilen elektrik sayesinde günde on binlerce konuta elektrik sağlanıyor.

Atık tesisinde hem çöpler ayrıştırılıyor, hem de üretilen metan gazı elektriğe dönüştürüyor. Dönüşen elektrik günlük olarak on binlerce dairenin ihtiyacını karşılıyor. Öte yandan kurulan tesis çöpleri ayırdıktan sonra yapmış olduğu ambalajlama sistemiyle geri dönüşüme de büyük katkı sunuyor.

"Tesisimiz günlük 900 ton çöp kabul ediyor"

Tesis hakkında bilgi veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Aytaç Ünverdi, sistemin sorunsuz olarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Tesisin kapasitesinin günlük bin 200 ton olduğunu ifade eden Ünverdi, "Günde yaklaşık 900 ton çöp kabul etmekteyiz. Eskişehir’de üretilen çöplerin miktarı günlük yaklaşık 900 tondur. Gelen çöpler tesisimizde ön işlemden geçmekte ve bu işlem sonucunda 3 ayrı bileşene ayrıştırılmaktadır. Çöplerimiz organik, inorganik ve geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları olarak tesisimizde ayrıştırılmaktadır. Sonrasında yaklaşık 550 ton organik atığımız, çürütücü tanklarımızda anaerobik tepkimeler sonucunda 21 gün içinde metan gazına dönüştürülmekte ve üretilen metan gazıyla elektrik üretimi sağlanmaktadır. Tesisimizin elektrik üretim kapasitesi 9 megavat saattir. Günlük gelen çöplerin 600 tonundan yaklaşık 7.8 megavat elektrik üretimi sağlanmaktadır. Her gün üretilen bu elektrikle on binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilmektedir. Aynı zamanda ayrıştırılan çöplerden elde edilen geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılmasıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, döngüsel ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

"Üç ilçemizde atık aktarma istasyonlarımız var"

İlçelerdeki çöpleri de aldıklarını ifade eden Ünverdi, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Eskişehir merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinden toplanan çöpler, çöp kamyonlarıyla doğrudan tesisimize getirilmektedir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak görevimiz yalnızca çöpleri bertaraf etmek ve ayrıştırmak değil, aynı zamanda Eskişehir’in 12 kırsal ilçesinden gelen çöplerin de yönetimini sağlamaktır. Bu kırsal ilçelerin 3 tanesinde atık aktarma istasyonlarımız bulunmaktadır. Tesisimizde, Başkanımız Ayşe Ünlüce’nin önderliğinde döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak yeni yatırımlarımızın projelendirme çalışmaları devam etmektedir."