Malatyalı genç girişimci 2008 yılında kurduğu tesiste çöplerde toplanan eski halıları işleyerek ABD ve AB ülkelerine ihraç ediyor. 20 kişiden fazla istihdamın sağlandığı tesislerde işlemlerinin ardından birer sanat eserine dönüşen halılar onlarca ülkeye ihraç ediliyor.

Malatyalı genç girişimci 2008 yılında kurduğu tesiste çöplerde toplanan eski halıları işleyerek ABD ve AB ülkelerine ihraç ediyor. 20 kişiden fazla istihdamın sağlandığı tesislerde işlemlerinin ardından birer sanat eserine dönüşen halılar onlarca ülkeye ihraç ediliyor.

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Necati Karyüz, küçük yaşlarda halıcık yapan babasının yanında öğrendiği halı işine farklı bir boyut kazandırarak çöpten toplanan halıları, kurduğu atölyesinde işleyip başta ABD olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine ihraç ediyor.

Kırsal mahalleler başta olmak üzerine kent genelinde atıldıkları çöplerde toplanan yüzlerce eski halı tesislerdeki onlarca işlemin ardından paketlenerek 20 dolar ila 5 bin dolar aralığında online satışa sunuluyor.

“Çöpe giden bir halıyı alıp yurtdışına satıyoruz”

Sektörde yaklaşık 30 yıldır çalıştığını ifade eden tesis sorumlusu Eyüp Karabey, ”El dokuma halılarında piyasa yön veriyoruz. Bize gelen halıları birçok aşamadan geçirerek bunları yurtdışına ihraç ediyoruz. Çöpe giden bir halıyı alıp yurtdışına satıyoruz. Halının her detayını değerlendiriyoruz. Halının tamiri, dizaynı ve her işini ekip olarak yapıyoruz” dedi.

“Halılar bir çok farklı işlemden geçiriliyor”

Çöplerde toplanan halıların tesislere ulaştırılmasının ardından bir çok işlemden geçirilerek son şeklin verildiğini aktaran atölye çalışanlarından Fidan Alagöz ise “2011’de halı sektörüne girdim. Daha önce tekstil sektöründe çalışıyordum. İşimi severek yapıyorum. Patchwork halısı yapıyoruz. Halılar kesilip biçilip, kadınlar dikiyor. Biz tekrar üzerinden geçiyoruz halının tamirini yapıyoruz ve yurtdışına gönderiyoruz. Halıcılıkla ilgili birçok işi yapabiliyorum. Kesim, dikim şeyleri yapıyoruz“ ifadelerini kullandı.

Halıcılığa 30 yıl önce babasının yanında başladığını kaydeden işletme sahibi Necati Karyüz de İstanbul’da 15 yıl çalıştıktan sonra 2008 yılında Malatya’ya dönerek kendi işini kurduğunu ifade ederek, “Her şeye sıfırdan başladım. Yalnız kurduğumuz şirketle işe başladık. Burada el halılarını köylerden toplayan arkadaşlardan satın alarak birçok aşamadan geçirdik. Dünyadaki halı trendlerine göre doğru ürünü ve doğru renkleri kullanmaya çalıştık. Halı ihracatında iyi işler yaptık. 2011 yılında yurtdışı fuarına katıldık. Güzel işler çıkardık. Kendimizi tanıttık. Dünyada her zaman trendler değişiyor.. Trendleri takip ederek kendimizi geliştirdik” dedi.

“20 kişi istihdam ediliyor”

Satışlarının yüzde 80’ini online olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Karyüz, “İyi bir online ekibi kurduk ve dünya pazarına buradan satış yapıyoruz. Malatya’mıza ekonomik olarak güzel döviz getiriyoruz. Bunu artırarak devam ediyoruz. İş yerinde yaklaşık 20 kişi çalışıyoruz. Atölye bölümümüzde var. Zaman zaman atölyelik işler olduğu zaman mahallelere kadınlara götürüyoruz. Kadınlarda el işçiliğini yapıyor. Halımızı yurtdışında Avrupa’ya çok satıyoruz. İsveç ağırlıklı satıyorduk. İtalya’dan Almanya’dan da müşterilerimiz var. Şuanda toptan olmadığı için online da yüzde 80 civarında Amerika pazarına satıyoruz. Avrupa işleri de oluyor ama çoğunluk ABD’de. İhracatımızı daha da arttırmayı planlıyoruz“ diye konuştu.

Fiyatlara ilişkin bilgilerde aktaran Karyüz, ürün fiyatlarının 20 ila 5 bin dolar aralığında değiştiğini belirterek fiyatların halının kalitesine, bölgesine göre değişiklik gösterdiğini söyledi.