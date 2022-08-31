Erzincan’da gece yarısı köye inip çöp konteynırında yiyecek arayan iki ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan’da gece yarısı köye inip çöp konteynırında yiyecek arayan iki ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan’ın Çağlayan Beldesine bağlı Kalecik köyüne gece saatlerinde inen iki boz ayı karınlarını doyurmak için çöp konteynırının bulunduğu alana geldi. Bir süre çöp konteynırının etrafında dolaşan ayılar daha sonra içerisine girerek yiyecek aradılar.

Ayıların bu sıradaki halleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.