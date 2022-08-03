Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönümlük fındık bahçesi kül oldu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönümlük fındık bahçesi kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın Saat 11.00 sıralarında Bölcek Köyüne bağlı Recep Semerci’ye ait Fındık bahçesinin yol kenarında bulunan vatandaşların atmış olduğu çöplerin neden olduğu başlayan yangın 2 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen otlardan çıkan kıvılcımlar ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı. Yangına müdahale ederek alevlerin ormanlık alana ulaşmasını engelleyen Ormanlık alana sıçramadan Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince arazözler tarafından söndürdükten sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangında 2 dönümlük fındık bahçesi büyük zarar gördü.

Alaplı Bölcek Köy Muhtarı İsmail Yavuz, "Havanın çok sıcak olması, güneşin de yangın yerine tamamıyla bakması, vatandaşlar tarafından yol kenarına atılan çöplerin alanda cam kırıklarının yansıması ve otların kuru olması sebebiyle yangın çıktığını tahmin ediyoruz. Ereğli Orman İşletme ve vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdük. Tahmini yaklaşık 2 dönüm kadar alan yandı. Zamanında yangına müdahale edilmemiş olsaydı yakındaki ormana sıçrayabilirdi" dedi.