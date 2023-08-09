Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri genel temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Duyarsız vatandaşların gelişigüzel etrafa attığı çöplere duyarsız kalmayan Bayburt Belediyesine bağlı ekiplerce, çöpler tek tek toplandı. Özellikle yaz aylarında cam parçalarından oluşabilecek olası yangınların önüne geçebilmek adına ekiplerin çalışmaları titizlikle sürüyor.

Esentepe ve Kadızade Mahallelerinde yürütülen genel temizlik çalışmalarının yanı sıra, yollar basınçlı suyla yıkanarak temizlendi. Çevre temizliğini aksatmayan Bayburt Belediyesine ve titizlikle çalışma yürüten ekiplere teşekkür eden Bayburtlu vatandaşlar, "Özelikle yaz aylarında oluşabilecek koku, böceklenme gibi olayların yaşanmaması için belediyemiz seferber oluyor. İnsanlarımız duyarlı olsalar etrafta çöpler olmaz. Çevre temizliğine önem veren Bayburt Belediyesine, çalışmalarından ötürü ise ekiplere çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

Bununla birlikte basınçlı suyla yolları yıkayarak temizlik çalışması yürüten ekiplerin, bugünkü durağı Tuzcuzade Mahallesi oldu.