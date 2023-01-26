Antalya’nın Manavgat ilçesinde içi ve dışı çöple dolu olan barakada uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Harabeliği andıran baraka ise belediye ekiplerince kaldırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde içi ve dışı çöple dolu olan barakada uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Harabeliği andıran baraka ise belediye ekiplerince kaldırıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı motosikletli yunus timleri, Örnek Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altındaki baraka çevresinde kontrol yaptı. Dışı gibi içerisi de çöple dolu olan barakada yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 1’i kadın 3 kişi olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Evsiz ve bağımlıların konakladığı belirlenen çöp baraka, Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesi tarafından yıkılarak kamyonla çöplüğe taşınmak suretiyle imha edildi.