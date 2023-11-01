Düzce Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine neden olunmaması, moloz ve tadilat atıkların 153 beyaz masaya bilgi verilmesi ve çöp konteynerlerine atılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, günlük gerçekleştirilen çöp toplama hizmetinin yanında moloz ve tadilat atıkları hizmetinin de aksamadan verilmesi noktasında çalışma gerçekleştiriyor.

Bu noktada şehrin her alanında 7/24 esasına göre hizmet üreten müdürlük, mevcut çöp toplamasının yanı sıra moloz ve tadilat atıklarının da içeriği gereği ayrı şekilde toplandığını hatırlattı. Müdürlük, her iki hizmetinde sağlıklı şekilde işlerliğinin sağlanabilmesi açısından vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Cüruf, moloz ve tadilat atıkları toplama işinin çevre ve görüntü kirliliğine mahal vermeden düzenli olarak yürütülebilmesi, yol ve kaldırımlarda uzun süre yer işgal etmemeleri adına atık sahiplerinin bu atıkları çöp konteynerleri içine atmamaları konusunda uyaran müdürlük, söz konusu atıkların ayrı olarak çuvallanması gerektiğini, ayrıca, çöp konteynerleri yanına çıkarmadan önce ise 153 Beyaz Masa Hattına bilgi vermelerinin gerektiğini belirtti.