Azerbaycan’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Karabağ Kulübü ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) tarafından "Futbol Kulüpleri İklim İttifakı" kuruldu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Azerbaycan’ın Karabağ Futbol Kulübü ile Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) iş birliğiyle futbol kulüplerinin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket edeceği “Futbol Kulüpleri İklim İttifakı” kuruldu. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’nın desteğiyle oluşturulan ittifakta Karabağ’ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Liverpool, Tottenham, Atletico Madrid, Real Betis, Udinese, Porto, Flamengo ve Malmö yer aldı.

“Bu girişimin faydalı sonuçları olacağına inanıyorum”

Tanıtım etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Azerbaycan’ın birçok spor dalının müsabakalarına ev sahipliğini yaptığını belirterek, “Azerbaycan şampiyonu olarak Karabağ FK böyle bir teklifi öne sürdü. Burada bütün Avrupa kulüplerinin temsilcilerini bu girişime destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu girişimin faydalı sonuçları olacağına inanıyorum. Günün sonunda söz konusu anlaşmanı imzalanacak. Bir daha Bakü’ye geldiğiniz için size teşekkür ediyorum” dedi.

“İmzalayacağımız bildiri somut eylem planlarıyla birlikte gelecektir”

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) CEO’su Charlie Marshall ise futbol takımlarının rol modeller olarak iklim değişikliğinde sorumlulukları olduğunu vurguladı. Marshall, “Biz de ECA olarak kendi alanımızda gerekli adımları atmalıyız. Ben burada Fatih Terimi de selamlıyorum. Onu burada tanıtmaya gerek yok ve burada bulunması büyük bir onur. Biz ECA olarak 720 kulübü temsil ediyoruz. Bu COP’ta bu kritik konuşmaya girerken bu sorumluluğu kabul ediyoruz. Futbol Kulüpleri İklim İttifakı olarak bugün imzalayacağımız bildiri somut eylem planlarıyla birlikte gelecektir” diye konuştu.

“2030 yılına kadar ECA üyesi kulüplerin karbon salınımını yüzde 30’luk bir azaltma hedefi belirledik”

Eylem planının ECA’nın sürdürülebilirlik çalışma grubu ile tüm üye kulüplerle birlikte sürekli olarak geliştirildiğini ifade eden Marshall, “Bunun merkezinde yer alan bu strateji ile şimdi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ile iş birliği yaparak 2030 yılına kadar ECA üyesi kulüplerin karbon salınımını yüzde 30’luk bir azaltma hedefi belirledik. Bu kulüplerin hepsi futbolda iklim eyleminin ön saflarında yer alıyor ve herkes için rol model olma konusunda proaktif bir şekilde rolü var. Sonuç olarak bugün burada Bakü’de imzalayacağımız bildirinin, bu etkinliğin ötesinde eyleme geçiş için bir katalizör olmasını umuyoruz. Dünyanın en popüler sporunu temsil ediyoruz ve bu sporun, zihinleri, algıları ve davranışları şekillendirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Tekrar tüm katılımcılara taahhütlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve hep birlikte pozitif değişim için el birliğiyle çalışmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

“İttifakın ilerleyen yıllarda farklı kulüplerin katılımıyla daha da güçleneceğine inanıyorum”

Tanıtım etkinliğine onur konuğu olarak katılan Fatih Terim, dünyanın en büyük organizasyonlarından birine Bakü’nün ev sahipliği yapmasının kendisi için mutluluk verici olduğunu belirtti. Fatih Terim, “Görüyorum ki şehrin her tarafında, her köşesinde bu organizasyonun hakkını en iyi şekilde verebilmek adına çok güzel bir ambiyans oluşturulmuş. Emeğe geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. COP29 Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi’nin desteğiyle Karabağ ve Avrupa Kulüpler Birliği’nin ortak organizasyonuyla kurulacak bu ittifakın ilerleyen yıllarda farklı kulüplerin katılımıyla daha da güçleneceğine inanıyorum. Can Azerbaycan’a hep kardeşçe geldim. Hep kardeşçe geldik ve buradan da inşallah kardeşçe ayrılacağım. Muhteşem bir samimiyet görüyorum. Çünkü geldiğimden beri belki çok kişi de resim çektiremiyor veya yanıma gelemiyor. Kusura bakmasın ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama gördüğüm en samimi sevgilerden bir tanesi Floransa’dadır, bir tanesi de burada. Onun için hakikaten çok teşekkür ediyorum tüm can Azerbaycan’a ve halkına” şeklinde konuştu.

“Biz dünyayı tükettikçe coğrafyalardan bağımsız her şeyin iklimi değişiyor”

Futbolun ve iklim değişikliğinin çok doğru bir birleşim olduğunu vurgulayan Terim, “Yani futbolun popülerliğini iklim değişikliğinin yanına koyduğunuz zaman muhakkak çok etkin olacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğimden de onu çıkardım zaten. Bu konuda tabii çok konuşmak isterim ama ben sadece dinlemeye, burada sizlere eşlik etmeye ve beraber olmaya geldim. Dolayısıyla çalışmalarınızı ve çabanızı takdirle izliyorum. Dünya değiştikçe ve biz dünyayı tükettikçe coğrafyalardan bağımsız her şeyin iklimi değişiyor. Umarım her şeyin iklimi olumlu anlamda değişir. O yüzden COP misyonunu çok önemsiyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum, herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Porto, Liverpool ve Atletico Madrid temsilcileri de karbon ayak izini azaltmakla ilgili yaptıkları çalışmalar ve tecrübeleri hakkında bilgi verdi. Kulüp temsilcileri etkinliğin sonunda sporun küresel etkisini kullanarak iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı ve sürdürülebilirlik projelerinde iş birliği yapmayı hedefleyen “Futbol Kulüpleri İklim İttifakı”nın kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.