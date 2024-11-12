BM’nin Bakü’de düzenlediği İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) katılan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, iklim krizinin sadece bir çevre sorunu olmadığını, açlık, yoksulluk, eşitsizlik gibi sosyo-ekonomik problemleri de tetiklediğini söyledi. Hatipoğlu, “Bu süreçte yükseköğretimin rolü hayati, acil ve inkar edilemez” dedi.

Dünyada yaşanan iklim krizine karşı düzenlenen en önemli etkinlik olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 11 Kasım’da başladı. İlki 1995 yılında Berlin’de düzenlenen, dünyadaki küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutmayı hedefleyen konferansın bu yıl 29’uncusu düzenleniyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden liderleri, aktivistleri, akademisyenleri ve bilim insanlarını Bakü’de buluşturan konferans, bu yıl “Jeopolitik çatışmalar ve küresel istikrarsızlıkların yaşandığı bir dönemde iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli finansmanın sağlanması” gündemiyle gerçekleşiyor.

“İklim değişikliği eğitim müfredatlarına entegre edilmeli”

Ülkemizin en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edileceği konferansa Türkiye’den çok sayıda isim katıldı. Kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleşmesi sebebiyle ülkemiz için ayrı bir önem taşıyan COP29’da BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR), BAU ve CIFAL İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen “Liderlik, Yenilik ve Etki Yoluyla İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yükseköğretimin Rolü” panelinde konuşan Hatipoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürdürülebilirliğe bağlı kalınması, iklim değişikliğinin eğitim müfredatlarına entegre edilmesi, araştırma ve yeniliklerin desteklenmesi, kampüslerde sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi, iklim krizini çözecek politika değişikliklerinin savunulması, iklimin öneminin aktarılarak gelecek nesillerin güçlendirilmesinin gerektiğini belirten Prof. Dr. Esra Hatipoğlu dünyamızı tehdit eden krize karşı iş birliği yapmanın ve ortaklıkların önemine vurgu yaptı.

“Soruna bütüncül bir yaklaşımla bakılmalı”

İklim krizinin yalnızca bir çevre sorunu olmadığına dikkat çekerek yükselen sıcaklıkların tarımsal üretimi dolayısıyla gıda güvenliğini tehlikeye attığını, aşırı hava olayları ile kuraklıkların su kıtlığını şiddetlendirdiğini belirten Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, olumsuz sürecin açlık, yoksulluk, eşitsizlik gibi sosyo-ekonomik problemleri de tetiklediğini söyledi. Hatipoğlu, bu nedenle soruna bütüncül bir yaklaşımla bakılması gerektiğini söyledi.

“Güçlü ve kararlı adımlar atmalıyız”

İklim kriziyle başlayan sürecin, güvenliğe varana kadar birçok tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Gezegenimizin sürdürülebilirliğini korumak ve insanlık için refah dolu bir gelecek sağlamak istiyorsak bugün güçlü ve kararlı adımlar atmalıyız. Bu bütüncül yaklaşımla üniversiteler iklim krizini ele almada kritik bir rol oynamaktadır. Taahhütleri sadece çevresel etkileri değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin daha geniş sosyo-ekonomik sonuçlarını da kapsamalıdır. Üniversiteler, iklim farkındalığını disiplinler arası entegre etmede öncü olmalı, yaklaşımlarının kapsamlı olmasını ve iklim değişikliğinin geniş kapsamlı etkilerini kabul etmesini sağlamalıdır. Yükseköğretim liderleri, net amaçlar, hedefler ve politikalar belirleyerek enerji verimliliğini teşvik ederek ve kampüslerinde çevre yönetimini geliştirerek sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını gösterebilirler” dedi.

“Gelecek neslin iklim liderleri oluşturulmalı”

Akademik kurumların, sanayi ortakları, devlet kurumları ve topluluk kuruluşlarıyla iş birliğinin teşvik edebileceğini söyleyen Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, gelecek nesil iklim liderlerinin oluşturulmasının önemine de değindi. Bahçeşehir Üniversitesi’nin bu anlamda öncü kurumlardan biri olduğunu söyleyen Hatipoğlu, ilkokul müfredatı için Türkiye’nin ilk iklim değişikliği eğitim kitabını yayımladığını da belirtti.