Erzurum’un Oltu ilçesi Kotik Köyü’ndeki çeşmenin çevresinde bulunan çöp yığınları yöre halkının tepkisine neden oluyor.

Kotik Köyü’ndeki çeşme, her geçen gün çevresindeki çöp birikintileriyle karşı karşıya kalıyor. Köy sakinleri, çeşmeden su almak için gelenlerin, sorumsuz bir şekilde çöplerini çevreye bıraktığını belirtiyor.

Çeşmenin bulunduğu tarlanın sahibi ise durumdan oldukça rahatsız olduğunu ifade ediyor. Her hafta poşetlerle çöpleri toplamaktan bıktıklarını belirten tarlanın sahibi, "Burası çöplük değil, benim tarlamın başı. Çeşmenin etrafındaki çöpler nedeniyle artık usandık. Eğer bu durum devam ederse çeşmeyi iptal edeceğim" dedi.

Çevreye duyarlı vatandaşlar, bu tür davranışların hem çevreye hem de toplum düzenine zarar verdiğini vurguluyor. Kotik Köyü sakinleri, çeşme çevresindeki temizlik konusunda yetkililerden yardım bekliyor.