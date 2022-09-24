Eskişehir’de Taşbaşı Çarşısı civarındaki sokaklarda dükkân önlerinde çöp kutusu olmadığı için esnaf, çözümü direklere çöp poşeti asmakta buldu.

Eskişehir’de Taşbaşı Çarşısı civarındaki sokaklarda dükkân önlerinde çöp kutusu olmadığı için esnaf, çözümü direklere çöp poşeti asmakta buldu.

Eskişehir’de vatandaşların alışveriş yapmak için geldiği en yoğun nokta olan Taşbaşı Çarşısında direklerdeki çöp poşetleri dikkat çekiyor. Neredeyse her dükkânın önünde bulunan çöp poşetleri karton kutularla ve atıklarla dolu halde. Sokaklarda herhangi bir çöp kutusu olmadığı için bu poşetleri kullanan Taşbaşı esnafı, her gün poşetleri değiştiriyor. Esnaf, dükkanlardan çıkan karton kutuları ve atıkları çevreyi kirletmeden, direklere asılan poşetlerde topluyor. Esnaf, çevreyi kirletmemek için çözüm geliştirse de çöp poşetleri, kent merkezine yakışmayan görüntüler oluşturuyor. Kaldırımlardaki direklerin üzerine asılan çöp poşetleri, şehrin tanıtımına zarar veriyor. Belediyenin sokak aralarına çöp kutusu yerleştirmesini talep eden çevre esnaf, poşetlerden kurtulmak istiyor.