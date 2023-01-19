Şehrin turistik bir bölgelerinde vandallar tarafından kırılan ve üzerine tuhaf çizimler yapılan çöp kutuları çirkin görüntüler oluşturdu.

Şehrin turistik bir bölgelerinde vandallar tarafından kırılan ve üzerine tuhaf çizimler yapılan çöp kutuları çirkin görüntüler oluşturdu.

Eskişehir Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda, yan tarafı kim tarafından ve neden kırıldığı bilinmeyen çöp kutusu civardan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Çöp kutusundaki kırılmış parçalardan bir tanesinin sağ tarafa atıldığı görüldü. Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda ise bir başka çöp kutusu vandalların hedefi olmaktan kurtulamadı. Çöp kutusunun arkasına ve önüne çizilen anlamsız şekiller sokakta kötü görüntülere sebebiyet verdi. Yetkililer vandallara çözüm üretmekte zorlanıyor.

Bölgede çalışan belediye görevlileri bu duyarsız davranışların son derece yanlış olduğunu söyledi. Civardan geçerken kırık çöp kutusunu gören bir belediye görevlisi “Vatandaşların çöp kutularını kırması hiç hoş bir şey değil. Bu yapılan bencilce bir eylemdir. Yapılan duyarsızlık hepimizin vergisine ve kamu malına da zarar veriyor. Çöp kutularını kırdıkları zaman bizim de işimizi zorlaştırıyorlar” dedi.