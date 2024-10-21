Bilecik’te sanayide bir çöp konteynırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi 2. Sokak üzerinde yan yana çöp konteynırının birinde alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Ekipler sanayideki çöp konteynırında genel olarak yağlı atıklar olduğunu ve içine izmarit atıldığı bir anda alev aldığı anlatarak, vatandaşları bu konuda uyardılar.