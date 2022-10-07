Eskişehir’de bir sokak üzerinde sıralı halde bulunan çöp konteynırlarına atılan eski ve atıl vaziyetteki eşya parçaları tüm sokağı kaplarken, ilginç görüntülerin oluşmasına da neden oldu.

Eskişehir’de bir sokak üzerinde sıralı halde bulunan çöp konteynırlarına atılan eski ve atıl vaziyetteki eşya parçaları tüm sokağı kaplarken, ilginç görüntülerin oluşmasına da neden oldu.

Eskişehir Güllük mahallesi Avşar sokak üzerinde bulunan çöp konteynırlarına atılan eski ve atıl vaziyetteki eşya parçaları kaldırımları kapladı. Sokak üzerinde bulunan çöp konteynırlarının neredeyse tamamının kenarına düzensizce atılan parçalar adeta caddeyi kapladı. İddiaya göre bazı vatandaşlar, kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını, ikinci el eşya dükkanlarına satamayınca çareyi çöpe atmakta buluyor. Çöp kenarlarında düzensiz halde günlerce bekleyen eşyalar, vatandaşların geçişini engelliyor. Eşyalar arasında; koltuk parçaları, yastık ve yorgan gibi malzemeler yer alırken, görenlerin de tepki göstermesine neden oluyor.