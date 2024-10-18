Çayırova’de ekipler, ilçede bulunan çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak, hem kötü koku oluşumunun önüne geçiyor hem de çevre temizliğini gerçekleştiriyor.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda düzenli aralıklarla çalışmalarını sürdürüyor. Çayırova Belediyesi’nin konteyner yıkama aracıyla tespit edilen mahallelere giden ekipler, burada bulunan çöp konteynerlerini ilk olarak köpüklüyor ardından da tazyikli suyla yıkıyor. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün Çayırova ve Akse mahallelerindeki yeraltı konteynerleri ile standart çöp konteynerini köpükleyerek yıkadı. Yapılan çalışma sayesinde konteynerlerde oluşabilecek kötü kokunun önüne geçilirken, bu sayede çevre temizliği de sağlanmış oldu.