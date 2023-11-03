Kastamonu’da çöp konteynerinin yanında bulunan yeni doğan bebek, ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yeni doğan bebek, yeni doğan yoğum bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı.

Durumunun kötüleşmesi ve diyaliz tedavisi görebilmesi için yeni doğan bebek, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine gönderildi.

Öte yandan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, yeni doğan bebeği kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığı konusunda inceleme ve araştırmaları devam ediyor.