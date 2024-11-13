Konya’da çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak için evlerinden çıktığında çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duydu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Burada kontrolden geçirilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebek 2 gün gözetim altında tutulacak.

“Kuvöz içerisinde getirilmesine rağmen bebeğin vücut ısısı çok düşüktü”

Konya Şehir Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Beyza Özcan, “Bebek önce acil servise 112 tarafından getirilmiş, bize de acil servis ekibi tarafından getirildi. Kuvöz içerisinde getirilmesine rağmen bebeğin vücut ısısı çok düşüktü. Bu kış gününde çöpte bulunması çok etkilemiş. 27 dereceyle geldi ki bizim vücut ısımız 36 derecenin altında olmaması gerekiyor. Bebek bayağı üşümüştü, biraz daha geç bulunsa gerçekten daha kötü bize gelecekti. Isıttık, şu anda genel durumu, aktivitesi falan arttı. İlk geldiğinde biraz daha aktivitesi düşüktü, şu anda aktivitesi arttı, emme isteği var. Muayenesinde herhangi bir sorunu yok. Tabii biraz takip etmemiz gerekiyor. Gebelik öyküsünü bilmiyoruz bebeğin. Annesi ne geçirdi, nasıl doğdu onu bilmiyoruz. Travma yaşadı mı bebek, o tarz takiplerimizi yapmamız gerekiyor. Tahlillerinde şu anda iyi gözüküyor. Beslenmesine başladık. Oksijen desteğe ihtiyacı yok. Kan değerlerimiz de toparlamaya başladı vücut ısısı arttıkça. Bu şekilde takip edeceğiz. Sosyal Hizmetlerle de bağlantıya geçtik. Hastanemizin Sosyal Hizmetler Birimi de gereken yerlere başvurularını yaptılar. Bu şekilde takibi sürecek bebeğimizin ama birkaç gün gözetim altında tutmamız gerekecek” dedi.

Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.