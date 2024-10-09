Adana’da yaklaşık 1 ay önce çöp kamyonunun bir eve çarpıp zarar verdiği ve ev sahibi kadının yaralandığı kazanın ardından aile, yardım alamadıklarını, evi kendi imkanlarıyla borçlanarak yaptırdıklarını söyledi.

16 Eylül günü Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde yokuştan çıkan çöp kamyonu, freninin patlaması sonucu Harun Balcı (42) ve eşi Emine Balcı’nın (41) bulunduğu müstakil eve çarpmıştı. Çarpma sonucunda evin duvarı çökmüş, Emine Balcı yaralanmış, evdeki eşyalar da zarar görmüştü. Kazanın ardından yardım alamadıklarını söyleyen aile, evi kendi imkanlarıyla borçlanarak yaptırdıklarını söyledi. Emine Balcı, ”Eşimle beraber uyuyorduk, deprem oldu sandık o korkuyla. Gözümü bir açtım çöp kamyonu evin içerisinde. Benim bağırtıma komşular geldi. Klima, televizyon hepsi benim üzerimdeydi” dedi.

“Borç alarak evimizi yapmaya çalışıyoruz”

Balcı, ”Biz iki defa belediyeye gittik, ’Olayın takibindeyiz’ diyerek bizi gönderdiler. Zararımızın giderilmesini istiyoruz, temelden zarar gördü. Eşten dosttan borç alarak kendi imkanımızla evimizi yapıyoruz. Gücümüz yetmiyor bunaldık, ne yapacağımızı şaşırdık” diye konuştu.

Belediye yetkilileri ise çöp kamyonunun sigortalı olduğunu, bu nedenle ekspertiz raporu beklendiğini, raporun da en geç 15 gün içinde çıkacağını, rapor çıkar çıkmaz ödemenin yapılacağını belirterek, ailenin kesinlikle mağdur edilmeyeceğini bildirdi.