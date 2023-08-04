Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çöp döküm sahasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale devam ediyor.

Yangın, İzmit Atık Yakma ve Depolama A.Ş.’nin (İZAYDAŞ) çöp döküm sahasında çıktı. Çöplerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.