Giresun’da yaklaşık 40 yıldır kullanılan çöp döküm alanından 160 bin metreküp çöp kaldırılarak yapılan Doğu Park Projesinin yüzde 60’ı tamamlandı.

Yaklaşık 40 yıldır kullanılan çöp döküm alanından 160 bin metreküp çöpün kaldırılmasıyla uygulanan proje içerisinde galericiler sitesi, sosyal donatı alanı, spor alanları, kafeterya ve yeşil alanların yer alacağı belirtildi.

Giresun’un doğu bölgesindeki vatandaşların yeni sosyo-ekonomik yaşam alanı olacak projenin yüzde 60’ının tamamlandığını belirten Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Gedikkaya mahallesi Sanayi Sitesi karşısında 50 milyon TL’yi aşkın yatırımla 32 bin metrekarelik bir alana uygulanan proje 20 bin metrekare yeşil alanı, 9 bin 820 metrekare peyzaj alanını, 3 bin 740 metre yürüyüş yolunu, 3 bin 500 metrekare kapalı alanda 45 adet galeri ve çeşitli amaçlar ile kullanılabilir dükkan, spor alanlarını, kafeterya gibi imkanları içinde barındırıyor. Proje çalışmalarında ilk etapta 45 adet dükkânın yer aldığı Galericiler Sitesi’nin inşaatı yapılırken, fiziki olarak yüzde 60’lara gelindi” dedi.

40 yıldır çöp dökülüyordu

Geçmişte çöp döküm alanının yaşam alanına dönüştürüldüğünü de ifade eden Başkan Şenlikoğlu, “Bilindiği gibi burası bizden önce yaklaşık 40 yıldır çöp döküm alanı olarak kullanılıyordu. Şimdi ise sosyo-ekonomik bir yaşam alanına dönüşecek projeye dönüşecek. Projemiz tamamlandığında şehrimiz ekonomik canlılığına, insanımızın hizmet alabileceği sosyal alanların genişlemesine önemli bir katkıda bulunacak. Projemizin inşası nitelikli olarak devam ediyor. Yapımında yüzde 60’lık seviyeye geldik. Bu yıl temmuz ayına kadar yüklenici firmamız ile hızlı bir şekilde inşaatı bitirerek şehrimize ve bölgemize kazandırmış olacağız. Böylesine önemli bir projenin uygulanmasından özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan memnuniyetleriyle alakalı olumlu dönüşler alıyoruz. Şehrimize ve insanımıza nefes aldıracak projelerimizi hem tamamlayarak hem de sayılarını artırarak Giresun’umuza hizmetlerimiz durmaksızın devam edecek” diye konuştu.