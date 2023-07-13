Hatay’ın Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesinde bulunan çöp döküm sahasında bulunan çöpler kaldırılmaya başlandı.

Yeşilada mahallesinde çöp döküm alanı olarak kullanılan ve vatandaşların mağduriyetine sebep olan alan ilgili Samandağ Kaymakamlığı tarafından Hatay Büyükşehir Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile koordine sağlanarak alanda temizleme çalışmaları başladı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Çöp döküm alanın tamamen temizlenerek , terfi istasyonu yapılıncaya kadar düzenli toplama işlemlerinin sağlanacağını ifade etti.