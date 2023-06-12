Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çöp Avcısı’ adlı tiyatro oyunu miniklerle buluştu.

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle hazırladığı ‘Çöp Avcısı’ adlı tiyatro oyunu, Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

“Çevreyi koruyan, tanıyan, bilinçli çocuklarımız var bizim”

‘Çöp Avcısı’ tiyatro oyununun miniklerin bilinçlendirilmesini amaçladığını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Türkiye Çevre Haftası’na özel ’Çöp Avcısı’, çocuklarımızla buluştu. Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğumuzun hazırladığı ’Çöp Avcısı’ oyunu ile çocuklarımız hem eğlendiler hem öğrendiler. Çevreyi koruyan, tanıyan, bilinçli çocuklarımız var bizim” dedi.