Adana’da 2 kişinin tutuklandığı trafikte pompalı tüfekle saldırı olayının “Yola çöp atmayın” uyarısından yaşandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay 28 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediyevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı’nda seyir halindeki 01 DHF 10 plakalı cip sürücüsü Mehmet A. (52), 01 AHS 676 plakalı otomobildeki Bilal Can E. ile tartışmaya başladı. Cadde ortasında duran araçlardan inen sürücüler kavga etmeye başladı. Arbede sırasında Mehmet A., aracından çıkardığı sopa ile otomobildeki Bilal Can E., kardeşi M.E.E. (17) ile arkadaşı Enes Ş.’ye (22) saldırdı. Bunun üzerine Bilal Can E., otomobilin bagajındaki pompalı tüfeği çıkarıp, kaçmaya çalışan Mehmet A.’nın cipine cadde ortasında ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yaklaşık 1 saat sonra Yurt Mahallesi’nde bir sokakta otomobilde yakaladı. Otomobilin bagajında ise olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan çalışmada cadde ortasındaki silahlı ve sopalı kavganın çöp atma meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.

İfadesine başvurulan Mehmet A., “Otomobille seyir halindeyken camdan kola şişesi, çikolata paketi gibi şeyler atıyorlardı. Ben de trafiği tehlikeye düşürdüklerini, çevreyi kirlettiklerini söyledim. Sonra sürücü olan kişi bana bağırmaya başladı. Konuşmak için durduğumda birden üzerime geldiler. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Biri ‘Tüfeği ver’ deyince, aracıma binip kaçmaya çalışırken arkamdan ateş edildi” dedi.

Şüphelilerden Bilal Can E. ise, “Muhammet, otomobilden meyve suyu kutusu attı. Ben de çevreyi kirletmemesi konusunda uyardım. Sonra bir kişi aracın camını açıp bize bağırıp, hakaret etti. Ben de kavga etmek istemediğimi söyledim. Durduk ve araçtan indi. Muhammet’e sopayla vurdu. Ben de olayın şokuyla av için kullandığım tüfekle ateş ettim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Can E. ile Enes Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.E.E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.