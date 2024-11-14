Başiskele’de çocuklar da çevre bilinci oluşturmak amacıyla Çöp Atlas tiyatro oyunu sahnelendi.

Başiskele Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında minikleri tiyatro oyunlarıyla da buluşturuyor. Kocaeli Şehir Tiyatrolarınca hazırlanan "Çöp Atlas" isimli çocuk oyunu, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde dün iki seans olarak minik tiyatroseverlerle buluştu. Çevre bilincini atık malzemelerden üretilen dev kuklalarla sahneye taşıyan oyuna yoğun ilgi oldu. Ara tatilin verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen çocuklar velileriyle birlikte iki seansta da salonu tıklım tıklım doldurdu.

Tiyatro oyununu izleyen çocuklar, sıfır atık ve çevre bilinciyle doğanın korunmasının önemini eğlenerek öğrendi.