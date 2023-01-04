Atatürk Üniversitesi, toplumsal duyarlılık projelerine ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği “Bir Aylık Çöpümü Taşıyorum-Çöp Adam” adlı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Atatürk Üniversitesi, toplumsal duyarlılık projelerine ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği “Bir Aylık Çöpümü Taşıyorum-Çöp Adam” adlı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Bilimsel çalışmalarına başarılı bir şekilde devam eden Atatürk Üniversitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanında toplumsal katkıya yönelik projelerini de hayata geçirmeyi sürdürüyor. Çevre Mühendisliği öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Proje Danışmanı olan Prof. Dr. Zeynep Eren, dünyanın bugün en büyük sorununun küresel iklim değişikliği olduğunu belirterek; küresel iklim değişikliğine başta fosil yakıtların kullanımı olmak üzere, atıklar, kentleşme, arazi kullanım değişiklikleri, ormansızlaşma, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile endüstriyel üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının sebep olduğunu söyledi.

“İnsan Kendi Ürettiği Çöpünü Bile Taşıyamıyor”

Bu değişime dikkat çekmek ve hem öğrenciler hem de vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla proje çerçevesinde bir kişinin bir ayda ürettiği çöpü biriktirerek hem üretilen atık miktarları hem de bu atıkların içindeki geri dönüştürülebilir atıkların ve plastiklerin oranını gözler önüne sermeyi hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Eren: “Projemizde de dikkat çekdiğimiz gibi insan kendi ürettiği çöpünü bile taşıyamıyor, doğa bununla nasıl başa çıksın? Atıklarınızı çevreye atarken yada geri dönüşüme uygun olanları normal çöplerle karıştırırken artık hep çöp adamı hatırlayın. Atıklarınızı azaltmanın yollarını arayın ve lütfen atıklarınızı artık her yerde bulunan geri dönüşüm kutularına atın. Çünkü bozduğumuz bu Dünyayı kurtarmak bizim elimizde” dedi.

“Atıkların Geri Dönüşümü Büyük Önem Taşımaktadır”

Atıkların küresel ısınmaya sebep olan önemli sera gazları salımına neden olmakla kalmadığını, toprak ve su kirliliğinin de ana kaynağını oluşturduğunu vurgulayan Zeynep Eren: “Atıklar tüm Dünyada hızla benimsenen döngüsel ekonomi modeline göre hammadde olarak tekrar sisteme kazandırılmalıdır. Bu nedenle atıkların geri dönüşümü büyük önem taşımaktadır. Atıklar geri dönüşümle hem hammaddeye dönüştürülür hem çevre kirliliklerinin önüne geçilmiş olur hem de meydana getirdikleri sera gazları azaltılmış olur. Atıklarımızın büyük bir kısmı toprağa gömülme yolu ile bertaraf edildiği için özellikle büyük kentlerde atıkların gömülmesi arazi kullanım sorununu da ortaya çıkarmaktadır. 2020 yılında Dünyada 2.24 milyar ton atık üretilmiştir. Bir kişinin günlük ürettiği atık miktarı 0.79 kg’den 4.54 kg’ye kadar çıkabilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi üretilen atık miktarını artırmaktadır ve bunların yarıya yakını geri dönüştürülebilir atıktır. Bu geri dönüştüreülebilir atıkların da büyük bir kısmı plastiklerden meydana gelmektedir. Dünyada yıllık 300 milyon ton plastik üretilmekte ve bunun büyük bir kısmı çevreye bırakılmaktadır. Üstelik plastikler yeni bir tehlikeyi daha ortaya çıkarmakta, bu da insan kanında bile bulunan mikroplastiklerdir” şeklinde konuştu.

Tüm bu olumsuzluklara dikkat çekmek için üniversite yerleşkesinde öğrenciler ile akademik ve idari personelde, kampüs dışında ise vatandaşlara bilinç aşılama adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Eren, başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, projenin hayata geçirilmesi ve farkındalık oluşması adına gayret gösteren herkese teşekkür etti.