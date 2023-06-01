TOBB 79’uncu Genel Kurulu, TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi’nde, 365 Oda ve Borsa delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güven tazelediği TOBB 79. Genel Kurulu’nda, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ticaret Borsaları Konseyi üyelerinin oylarıyla, Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Borsalarımız için önemli bir konsey olan Ticaret Borsaları Konseyi; TOBB çatısı altında, gelen konuları ele alarak teklif ve görüş şeklinde TOBB Yönetim Kurulu’na sunmak, iktisadi raporları, mevzuat değişikliklerine ilişkin kararları gözden geçirmek, temsil ettikleri zümrenin ekonomik sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak gibi görevleri yürütmektedir. TOBB’un yeni döneminde üstlenmiş olduğum Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcılığı ile kentimizin ve borsamızın menfaatleri çerçevesinde görevimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olacağız. Ticaret borsalarımız ve TOBB camiamız için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

TOBB 79. Genel Kurul’da TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu göreve tekrar seçilmesinden dolayı kutlayan ve başarı temennisinde bulunan Çondur, “Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan camiamız, Birlik Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde, yeni hedeflerle ülkemiz ve milletimiz için başarılı çalışmalara imza atacaktır. Yeni dönemin tüm camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.