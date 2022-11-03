Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) 2022-2023 Akademik Yılı düzenlenen törenle başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) 2022-2023 Akademik Yılı düzenlenen törenle başladı.

Türkiye’nin serebral palsili ilk Uzay Mühendisi Turgay Karakaş, “İmkansız Diye Bir Şey Yoktur Sadece Biraz Zaman Alır” konulu dersini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2022-2023 Akademik Yılı açılış töreninde verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, sözleri Esat Anık’a, bestesi ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen’e ait olan ÇOMÜ Marşı, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğr. Gör. Mete Gökçe şefliğinde Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Oda Korosu eşliğinde söylendi. Marşların seslendirilmesinden sonra ÇOMÜ’nün 30. yılı sebebiyle hazırlanan tanıtım filmi izlendi. Ardından piyanoda ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı akademisyenlerinden Emanuele Leomparri iki eser icra etti.

ÇOMÜ İklim Elçisi Bengisu Özder, konuşmasında Akdeniz Havzası’nda yer alan ülkemizin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olacağını ve bu küresel ısınmanın kaynağı insanlar olduğu için çözümün de beraber bulunması gerektiğini vurguladı.

Öğrenci Konseyinin misyon ve vizyonu hakkında bilgiler veren ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Temsilcisi Cemal Karabacak ise, “Kendini sürekli yenileyen, bilime ve gelişime açık olan öğrenci konseyi olarak hocalarımızın rehberliğinde tüm öğrenciler kenetlenecek ve en iyi koşullarda eğitim almak için uğraşacağız. Eğitim aşkıyla yanıp tutuşan biz öğrenciler değerli hocalarımızdan alacağımız her eğitimi ve desteği sabırsızlıkla bekliyoruz” diyerek, hedeflerine varmak için ÇOMÜ’nün yeni öğrenci temsilcisi olarak elinden geleni yapacağını belirtti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Bizim en değerlimiz öğrencilerimizdir. Sevgili öğrenciler normalde akademik yıl açılış törenlerinde akademisyen konuşmaları ağırlıklı bir program tercih edilir ama bu sene farklılık yaptık. 2022-2023 akademik açılış töreni öğrenci ağırlıklı bir program oldu. Gençler Çanakkale ruhunu benimsemeli ve bundan güç alarak çok çalışmalı, bilimde, teknolojide öncü olmalısınız. Önümüzdeki günlerde üniversitemizde önemli yatırımlara imza atacağız. Büyük bir spor kompleksinin temelini atacağız. Burayı spor merkezi yapmak istiyoruz ve yaklaşık bin kişilik bir yurt yapıyoruz ki uzun yıllar Çanakkale’de yurt sorunu olmayacak şekilde bir yurdumuzun da temelini atacağız” diyerek, yeni akademik yılda herkese sağlık, mutluluk, başarı temennilerinde bulundu.

2022-2023 Akademik Yılı açılış töreninde “İmkânsız Diye Bir Şey Yoktur Sadece Biraz Zaman Alır” konulu açılış dersinde Türkiye’nin serebral palsili ilk Uzay Mühendisi Turgay Karakaş, hayatından kesitler anlatarak, başarılarında ailesinin önemli katkısının olduğunu vurguladı. Karakaş şunları söyledi:

“Babam bir çınardır. Eğer babam olmasaydı bu günlere belki gelebilirdim fakat her zaman bir yanım eksik olurdu. Annem kucaklayandır, sevgidir. Annem olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Annem sevdi, güvendi. Turgay Karakaş olmak gerçekten çok zor ama annesiz bir Turgay Karakaş olmazdı. Annem benim için mesleği olan öğretmenliği, hayatını bıraktı.”

2002 yılında akademik anlamdaki ilk İngilizce sunumunu ÇOMÜ’de yapan Turgay Karakaş, hayattaki en kolay şeyin çalışmak olduğunu ifade ederek, “Siz o kadar çalışın ki bilgi seli olun. Karşınıza baraj kurmaya çalışanlar olacak. O barajı da yıkın geçin ve benim gibi en kolayı tercih edin; çalışmak” dedi.

Tören, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Prof. Dr. Okhan Akdur, Prof. Dr. Pelin Kanten, Çanakkale protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.