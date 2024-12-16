Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Birliği Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi, Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirildi.

Atölyeye Manisa Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. H. Levent Dalyancı, Prof. Dr. Arda Aydın, ÇOMÜ Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver’in yanı sıra Çanakkale Protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi’nde Manisa Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, okçuluğun tarihi ve kültürel önemi hakkında gerçekleştirdiği sunumunda ‘’Ok Nasıl Atılır?’’ konulu teorik eğitimi verdi.

ÇOMÜ Rektörlük binası önünde devam eden atölyede, Abdülkadir Katra tarafından Sultan Alparslan karakter monologu canlandırıldı, ardından Manisa Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel’in eşliğinde protokol üyeleri ve katılımcılar okçuluk talimi yaptı.

Türk Dünyası Geleneksel Okçuluk Atölyesi etkinliği, toplu fotoğraf çekimi ve Özbek pilavı ikramıyla sona erdi.