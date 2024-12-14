Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezinde, “Beden ve Ruh Sağlığına İlk Dokunuş Yeni Yüzyılda Beden Eğitimi Öğretmeninin Önemi” konulu panel gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan panele, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver’in yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve emekli beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Spor Hayat Standartlarını Belirlemede Rehberdir

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, sporun önemine değinerek sporun sağlıklı bir hayat standardı için yol gösterici olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz çağ, bireylerin yalnızca akademik anlamda değil fiziksel ve ruhsal olarak da sağlıklı bir şekilde gelişim göstermelerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu anlamda beden eğitimi öğretmeninin rolü yalnızca spor becerileri kazandırmak değil aynı zamanda bireyin özgüvenini artıran, takım çalışmasını öğreten ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren kazandıran bir rehber olmaktır. Yeni yüzyıl teknolojinin ve hareketsiz yaşam biçimlerinin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için fiziksel ve ruhsal dengenin yeniden kazanılmasını gerektiriyor. Beden eğitimi öğretmenleri sadece bir eğitimci değil aynı zamanda bir yol gösterici, lider ve ilham kaynağıdır. Spor dostu bir üniversite olmak ve spor dostu kampüsler oluşturmak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından emekli beden eğitimi öğretmenlerine plaket takdimi gerçekleşti ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Harun Suyünç’un moderatörlüğünde “Beden ve Ruh Sağlığına İlk Dokunuş Yeni Yüzyılda Beden Eğitimi Öğretmeninin Önemi” paneline geçildi.

Emekli beden eğitimi öğretmenleri bu alandaki gelişimlerini ve beden eğitimi öğretmenliğinin önemi vurgulandı. Panel, öğrencilerden gelen soruların cevaplanması ile son buldu.