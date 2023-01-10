ÇOMÜ Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi” aldı.

ÇOMÜ Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi” aldı.

“Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitimi” sertifika töreni ÇOMÜ Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Törene; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, ÇOMÜ Hastanesi Yöneticileri, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, akademisyenler ve eğitim alan sağlık personeli katıldı.

Başhemşire Nazmiye Sınmaz; hasta ve yakınlarına kaliteli ve güvenli bakım sağlanmasında hizmet verecek ekibin gelişimi açısından, sertifikalı eğitim programlarının öneminin arttığını dile getirerek eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, bu tür eğitim programlarının aralıksız devam etmesi gerektiğinin altının çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayat, yaşam boyu öğrenme süreci ile geçer. Bazı mesleklerde sertifikasyon eğitimleri çok önemlidir. Günümüzde bununla ilgili üst düzeyde Mesleki Yeterlilikler Kurumu kurulmuştur. Bazı meslekleri yerine getirebilmek için mutlaka sertifikasyon eğitiminde geçmek gerekiyor. Yoğun bakım da çok kritik ve hayati önem taşıyan alanlardan birisidir. Böyle bir birimde çalışan ve çalışacak hemşirelerimizin bu tür eğitim programlarına katılmaları çok anlamlı ve gerekli.”

Eğitim programı, öğretim elemanları, hemşireler ve diğer alanlardan uzmanların aktardıkları 120 saat teorik, 120 saat uygulama ile altı hafta sürdü. ÇOMÜ Hastanesi ve çeşitli illerin hastanelerinden katılan 18 hemşire eğitimini tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı.