Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencilerine üniforma giyme töreni Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Törene, ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Arda Aydın, Çanakkale Tarım İl Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale AFAD il Müdürü Ahmet Ali Artun ve AFAD Çanakkale Emekli İl Müdürü İbrahim Tarı, SGK İl Müdürü Hilmi Ercan, Meteoroloji İl Müdürü Erol Öztabak, Sağlık İl Müdür Yardımcısı Dr. Huriye Ünal, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, ÇÖZAK ekip liderleri Dr. Miraç Nevzat Karakoç ve Tuncay Sezer ve birçok il müdürlüğü çalışanları, sivil toplum, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

AYAY Bölüm Başkan Yardımcısı ve sınıf danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Volkan Akyön, üniformanın anlamı ve meslek hayatındaki sorumlulukları vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Caymaz, sunum eşliğinde ÇOMÜ’nün ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nün çalışmalarını özetledi. Caymaz, 2023 Şubat ayında meydana gelen depremde hayatını kaybeden Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencisi Esra Gazpak’ı da anarak konuşmasını tamamladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayten Dinç ise, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünün Fakültenin aktif bir bölümü olduğu belirterek, öğretim elemanları ve öğrencilerini tebrik etti. Üniversitemiz ve Ülkemiz açısından bölümün önemine değindi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Rektör vekili Prof. Dr. Arda Aydın, “Bir hayalin gerçekleşmesine ve büyük bir başlangıca tanıklık ediyoruz. Kıymetli aileler, her bir öğrencimizin arkasında sevgi ve fedakarlıkla onları bugüne taşıyan sizlerin emeği var. Çocuklarınızın bugünlere ulaşmasında gösterdiğiniz çabalar için sizlere gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğrenciler, bugün giydiğiniz bu formalar yalnızca bir giysi değil; mesleğinizin onurunu, insan hayatına hizmet etmenin tutkusunu ve sorumluluk bilincini temsil eden simgelerdir” dedi.

Program, forma giydirme töreniyle son buldu.