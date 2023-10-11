Bolu’nun Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde ekilen Çeltikdere pirincinin hasadı öncesinde hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı.

Bolu’nun Seben ve Kıbrıscık ilçesi sınırında bulunan Çeltikdere köyünde Türkiye’nin en kaliteli pirinçlerinden biri üretiliyor. "Çömlek patlatan pirinç" olarak tabir edilen Çeltikdere pirinci, köylüler tarafından yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hasat dönemi yaklaşan pirinçlerin, hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı.

Kontrol çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, "Son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri ve uygun hava şartlarının da etkisi çeltik ekim alanlarında olumsuzluklara sebep olabilmektedir. İlimizin coğrafi işaretli ürün markalarından biri olan Kıbrıscık Karakılçık çeltik ekim alanlarında hastalık ve zararlı kontrol çalışmalarımız periyodik olarak devam etmekle birlikte yetiştiricilerimiz de karşılaşmış oldukları olumsuzluklar hususunda il ve ilçe müdürlüklerimiz ile irtibatta olmalıdır. Kontrol çalışmalarımızın yanında teknik personelimizce üreticilerimize bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir olumsuzlukta üreticilerimiz gereksiz ilaçlama vs. kaçınmalıdır. Doğadaki diğer canlıların yaşamlarına etki etmemek açısından muhtemel ilaç kullanımlarında uzman personelimizce tavsiye edilen ürünler kullanılmalı, İl Müdürlüğümüz duyuruları ve önerileri doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmektedir" dedi.

Çeltikdere pirincinin önümüzdeki günlerde hava şartlarına göre hasat edileceği öğrenildi.