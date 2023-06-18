Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı, “Baba insanın arkasında bir büyük dağdır. Varlığını her zaman yanımızda, canımızda hissederiz. Onların yolumuzu açan, koruyup kollayan, destekleyen sevgisi ile adımlarımızı daha güvenli atarız. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın babasının hayatına kattıkları, onun yol göstericiliği, ışığı hep bir rehberdir, bu hiç değişmez. Her şartta elimizden tutan, desteği ile bizi daima güçlü kılan babalarımız hayat yolumuzda görünmez kanatlarımızdır. Babalarımızın sevgisini bir güne sığdıramayız. Ancak bugünü vesile kılarak beklentisiz, karşılıksız sevginin temsilcisi olan babalarımızın “Babalar Gününü” bütün kalbimizle kutlarız.”