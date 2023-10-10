Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”ne Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

Külliye’de düzenlenen programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve devlet erkânının yanı sıra Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler ve üniversite rektörleri ile öğrenciler katıldı.

Başkan Özvar: “Güvenlik Güçlerimize Muvaffakiyetler Diliyorum”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, güvenlik güçlerinin yurdun dört bir yanında ve sınır ötesinde gerçekleştirdikleri terörle mücadele operasyonları için muvaffakiyet dileyerek konuşmasına başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 18 üniversitede öğrenim gören öğrenci sayısının 400 binin üzerinde olduğuna işaret eden Özvar, ayrıca aileleri deprem bölgesinde yaşayan, farklı illerde üniversite hayatlarına devam eden öğrencilerle birlikte 700 bini aşkın öğrencinin depremlerden etkilendiğini anlattı.

Yükseköğretim Kurulu olarak deprem bölgesinde ikamet eden adaylar için bölge üniversitelerine yapılan yerleştirmelerde, genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden, yüzde 25’lik ek depremzede kontenjanı tanımladıklarını anlatan Özvar, "Yaklaşık 24 bin kişilik bu kontenjan depremzede adaylarımız tarafından geçtiğimiz yerleştirme döneminde tam kapasiteyle kullanıldı." bilgisini verdi.

“Yapay Zekâ, Üniversiteleri de Dönüştürecek Potansiyele Sahip”

YÖK Başkanı Özvar, konuşmasında bütün dünya üniversitelerini yakından ilgilendiren yapay zekâ teknolojilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın öngörülemeyen geleceği ve trilyon dolarlık ekonomik hacmiyle toplumun bütün alanlarını etkileme potansiyeli taşıdığına işaret eden Özvar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni meslek ve istihdam alanları oluşturabileceği gibi, bir o kadar da mevcut meslekleri tasfiye edecek ve istihdamdan tasarruf sağlayacak potansiyele sahip yapay zekâ dünyası, hepimizin şimdiden daimi gündemi haline gelmesi gereken bir konudur. Yapay zekâ dünyasının diğer kurumlar kadar üniversiteleri de dönüştürecek bir potansiyele sahip olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Yapay zekanın üniversiteleri nasıl etkileyeceği sorusu, bu teknolojinin kurumlarımızda nasıl kullanılacağı ve uyumlu hale dönüşmesi yakından alakalıdır. Yükseköğretim Kurulu, yapay zekâ dünyasını daimi bir gündem maddesi olarak üniversitelerimizle birlikte bir süreden beri çalışmaya başlamıştır. Bu düşüncelerle tüm konuklarımıza katılımları için teşekkür ediyor, yeni akademik dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversitelerimiz ve Akademisyenlerimizle Gurur Duyuyoruz”

“2023-2024 Akademik Yılımızın ülkemize, milletimize, hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğretimin geldiği seviyeden rakamlar eşliğinde bahsetti.Yaklaşık 20 yıl önce %14 olan yükseköğretimde net okullaşma oranının 3 kattan fazla artışla 2023 senesinde %45’e yükseldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türk yükseköğretimde kız-e

rkek eşitliği oranının 0,98 ile tam eşitlik durumuna çok yakın olduğunu ve 7 milyon üzerindeki öğrenci sayısıyla Avrupa Yükseköğretim alanında kayıtlı öğrenci sayısı bakımından ilk sıralarda yer alındığını ifade etti.

“En Fazla Uluslararası Öğrenciye Sahip Ülkeler Arasındayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tam 198 ülkeden gelen 340 bine yakın öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 devlet arasındayız. Yine yaklaşık 20 sene önce 70 bin olan toplam öğretim elemanı sayısı üç kat artışla bugün 184 binin üzerine çıktı. Profesör sayımızı 9 bin 396’dan 32 bin 488’e, doçent sayımızı 5 bin 367’den 20 bin 768’e, doktor öğretim üyesi sayımızı ise 11 bin 190’dan 71 bin 700’e ulaştırdık. Toplam öğretim elemanlarının %46’sının kadın olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Bu kazanımlardan geriye gidişe kesinlikle izin vermeyeceğiz. Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz. Üniversitelerimiz ve akademisyenlerimizle gurur duyduğumuzu, kendilerinden daha nice başarılar beklediğimizi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. İnşallah ilme, bilime, kültüre ve eğitime dair yapılacak her türlü nitelikli çalışmanın yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı: Üniversiteler Olarak Her Daim Çalışma Azmi İçerisinde Olacağız”

Akademik Yılı Açılış Törenine Atatürk Üniversitesi adına katılan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise yeni dönemin başta tüm Türk milleti olmak üzere üniversite mensuplarının tamamına hayırlı olması temennisiyle sözlerine başladı.

Yeni akademik yılın yeni umutlar ve yeni başlangıçlar anlamına geldiğini belirten Rektör Çomaklı: “Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yeni toplu akademik yıl açılış törenine katılmaktan hayli mutlu olduk. Ülkemizin kalkınmasına hız kazandıracak bilimsel ve katma değerli bilgiler üretme gayesinde olan üniversiteler olarak her daim çalışma azmi içerisinde olacağız. Atatürk Üniversitesi olarak YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’ın konuşmasında “Yapay Zekâ” başta olmak üzere “Büyük Veri Projesi” ve “Dijital Dönüşüm” başlıklı projeler ile diğer projeler üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor ve bu alanlara yönelik atılan adımların yükseköğretimimize büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Umuyoruz ki yeni akademik yıl üniversitemizin, ilimizin ve ülkemizin büyük kazanımlar elde edeceği, büyük başarıların kapılarının aralanacağı bir yıl olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte 2023-2024 Akademik Yılının başta üniversitemiz ve kadim şehir Erzurum olmak üzere ülkemize, bilim camiamıza, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.