Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Asri Mezarlığında bulunan 15 Temmuz Şehitliği ile Karskapı Şehitliği ziyaretleri ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbetlerine katıldı.

Şehitlik ziyaretlerine Rektör Çomaklı’nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili M. Emin Öz, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve şehit yakınları katıldı.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehit mezarları ziyaret edilerek dua edildi ve şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitliklerde bulunan aziz şehitlerimizin kabirlerini tek tek ziyaret ederek dualar okuyan Rektör Çomaklı, akşam ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbetlerinde yer aldı.

Erzurum Polisevi önünde il protokolü, şehit yakınları ile gaziler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbetlerinde coşkulu anlar yaşanırken programın sonunda şehit yakınlarına ve gazilere onur plaketleri takdim edildi.

Türk milletinin bu aziz vatan için canını vermiş tüm şehitlerine minnettar olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, 15 Temmuz Destanının, iradesine müdahale edilen, özgürlüğü yok edilmeye çalışılan, bağımsızlığına kastedilen milletlere rehberlik yapacak, yol gösterecek bir destan olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Çomaklı: “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününün yıl dönümünde hain darbe girişimini kahramanlıklarıyla, kanlarıyla, canlarıyla demokrasi şölenine dönüştüren aziz şehitlerimiz ile millî bekamız ve değerlerimiz uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum” dedi.