Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi, sadece geleneksel mimarisi ve çomakdağ kapılarıyla değil, aynı zamanda tarihi bir minareye ev sahipliği yapıyor.

Hatip Mustafa Keskin Ateş tarafından 1949 yılında yaptırılan bu minare, tarihinin yanı sıra estetik yapısıyla da dikkat çekiyor. Zaman içerisinde eskiyen bu cami, 1987 yılında Hacı Ali Alkaya’nın destekleriyle minare camii ustası Ali Galip İleri tarafından yenilendi. Yenilenen cami yanına dikilen yeni minareye rağmen, eski minare yıkılmadan orada kalmaya devam etti.

Çomakdağ Kızılağaç mahallesini ziyaret edenler, geleneksel mimari yapısını, kapılarını, bacalarını ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulsalar da, mahallenin tam merkezinde onları karşılayan bu tarihi minare, ziyaretçiler üzerinde ayrı bir etki bırakıyor. Bu minare, tarihe sahip çıkmanın ve geçmişe sıkı sıkıya bağlı kalmamanın önemini, her bir taşıyla ziyaretçilere hatırlatıyor.