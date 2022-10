Çölyak ve PKU hastalığına dikkat çekmek ve glütensiz tarif önerilerinde bulunabilmek adına ’Glütensiz Mutfak Atölyesi’ uygulaması hayata geçirildi.

Beslenme hassasiyetine ait gruplara yönelik çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, Çölyak ve PKU hastalarına sağlamış olduğu ücretsiz gıda paketleri sonrası bu hastalıklara dikkat çekmek adına "Glütensiz Mutfak Atölyesi" uygulamasına başladı. "Bizler de sizler gibiyiz, yalnızca beslenmelerimiz farklı" sloganıyla yola çıkan İzmit Belediyesi, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile iş birliği içerisinde yürütülen atölye çalışmasının ilkini Down Cafe’de gerçekleştirdi. Her ay gerçekleştirilecek atölye çalışmasının ilk tarifi Glütensiz Greçka Salatası oldu. Hazırlanan Greçka Salatası, atölye çalışmasına katılan misafirlere ikram edildi. Salatayı tadan misafirlerden olumlu yorumlar alındı. Glütensiz Mutfak Atölyesi’nin gerçekleştirildiği etkinlikte aynı zamanda Çölyak ve PKU Yaşam Derneği üyelerinin ev yapımı glütensiz ürünlerinin bulunduğu bir stant da açılarak dernek yararına bağışlar toplandı. Atölye çalışmasına katılan Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, özel beslenme hassasiyetine sahip gruplara yönelik çalışmaları destekleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.

"Çölyak ve PKU hastası bireylerimizle birlikte her ay yapacağımız mutfak atölyesine başladık"

Atölye çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, "İzmit Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Her gün Down Cafe’de özel gereksinimli bireyler el işi faaliyetleri, spor aktiviteleri gibi faaliyetlerde bulunuyor. Tüm engelli bireylerimizi ve ailelerini Down Cafe’ye bekliyoruz. Çölyak ve PKU hastası bireylerimizle birlikte her ay yapacağımız mutfak atölyesine başladık. Çölyak Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz projemizin ilk ürününü yaptık. Glütensiz besinlerimizin tadına bakmak ve derneklerimizi desteklemek isteyen tüm vatandaşlarımızı Down Cafe’ye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çölyak ve PKU nedir?

Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glütenin vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt neticesinde ortaya çıkan bir hastalık türü. Fenilketonüri (PKU) ise hem anne hem de babadan genler yoluyla geçen kalıtsal bir amino asit metabolizma bozukluğu. Bu metabolizma bozukluğu, karaciğerdeki bir enzimin eksik çalışması ya da hiç çalışmamasından kaynaklanıyor.