Haliliye Belediyesi, kent genelinde yaşayan yaklaşık 2 bin çölyak ve fenilketonüri (PKU) vatandaşa kendi fırınında ürettiği glutensiz ekmeklerle desteğini sürdürüyor.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmetlerini sürdüren Haliliye Belediyesi, bu anlayış çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çölyak ve fenilketonüri hastalarının da yanında olmaya devam ediyor. Sırrın Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda bulunan Haliliye Belediyesi Glutensiz Ekmek Fırını’na kayıt yaptıran çölyak ve fenilketonürililer, kendilerine verilen kartla aylık 30 adet ekmeğini ücretsiz olarak teslim alıyor. Bölgenin tek olma özelliğini taşıyan glutensiz fırın ile hizmet veren Haliliye Belediyesi vatandaşlardan tam not alıyor.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Haliliye’de ikamet eden çölyak ve fenilketonüri hastalarına periyodik olarak içerisinde glutensiz ürünlerin yer aldığı gıda paketi de dağıtılıyor.