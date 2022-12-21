Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa’da yaşayan çölyak ve fenilketonüri hastaları için hayati önem taşıyan gıda paketlerini hastalara ulaştırmaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa’da yaşayan çölyak ve fenilketonüri hastaları için hayati önem taşıyan gıda paketlerini hastalara ulaştırmaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla temin edilen özel gıda ürünlerinden oluşan koliler, sosyal işler müdürlüğünde çölyak ve fenilketonüri hastalarının ailelerine dağıtıldı. Müdürlük hizmet binasında ailelerle buluşan Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi’nin dezavantajlı kesimlerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizerek her türlü desteği bundan sonraki süreçte de vereceklerini belirterek, tüm hastalara şifalar diledi.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, kayıtlı hastalar ve hasta yakınlarına özel hazırlanmış gıda kolilerini teslim eden Kuş, kolileri evlerine ulaştırmaya imkanı olmayan ailelere de araç temin ederek evlerine kadar ulaştırdı. Hasta ve hasta yakınları emeği geçenlere teşekkür etti.