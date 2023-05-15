Sivas’ta eğitim çalışanları Dünya Çölyak Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Birimi Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Necmettin Özgün liderliğinde Karaçayır ormanında düzenlenen doğa yürüyüşüne, AKUB ekibi üyeleri, öğretmenler ve farklı mesleklerden çok sayıda doğasever ile Sivas Zirve Dağcılık Spor Kulübü izcileri katıldı. Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen yürüyüş programı çerçevesinde katılımcılara emekli Biyoloji Öğretmeni Gülay Gökçe ve Diyetisyen Rümeysa Çaylak tarafından çölyak hastalığı, nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi.