Bursa Büyükşehir Belediyesi, yardımlaşma ayı Ramazan’da buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan ve depremzedelerin de bulunduğu yaklaşık 200 Çölyak hastasını glütensiz iftar programında buluşturdu.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda düzenlenen iftar programına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Meclis Üyesi Mutlu Keskin, Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay, Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı ve her yaştan çölyak hastası vatandaşlar katıldı. Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygularıyla farklılıkları kucaklayabilmek adına Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Merinos’ta organize edilen iftar programında çölyak hastası vatandaşlar kendileri için özel olarak hazırlanan glütensiz menüyle oruçlarını açtı.

Farkındalık gerektiren konularda desteği her zaman ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, 11 ilde büyük yıkımlara ve can kaybına neden olan deprem felaketinin ardından bölgedeki çölyak hastası vatandaşların beslenme ihtiyacına yönelik hazırlanan kolileri de deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırmıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, Ramazan ayında çölyak hastalığına dair farkındalığın önemine dikkat çekerek “Bugün çölyak hastası vatandaşlarımızla iftar programında bir aradayız. Aynı zamanda aramızda depremzede çölyak hastası kardeşlerimizde var. İhtiyacı olan herkesin, her kesimin yanında olabilmek çok güzel bir duygu. Merinos’ta aynı zamanda glütensiz ürünlerin satıldığı bir mağazamız bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak farkındalık gerektiren çölyak hastalığına dair vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde Çölyakla Yaşam Derneği ile birlikte hareket ediyoruz. Katılan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ramazanın bereketini aynı iftar sofrasında yaşamanın mutluluğunu yaşayan çölyak hastaları da hem ihtiyaç duydukları ürünlerin temini noktasında hem de bu tür sosyal etkinliklerde bir arada olmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.