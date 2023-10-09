Adıyaman Belediyesi tarafından glüten içermeyen gıdalarla beslenmek zorunda olan kısıtlı yiyecek imkanına sahip çölyak hastaları için glütensiz gıda üretilmeye devam ediliyor.

Adıyaman’da sadece glütensiz ürünler tüketmek zorunda olan çölyak hastalığına sahip vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi, içerisinde arpa, yulaf, buğday gibi glüten içeren ürünlerin yasak olmasından dolayı glütensiz gıdaların üretimini sürdürerek çölyak hastalarına destek olmaya devam ediyor.

Piyasada bulunan glütensiz ürünlerin pahalılığından ve ürünlere ulaşımın zorluğunu yaşayan vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi tüm özel gereksinimli vatandaşların yanında olduğu gibi Çölyak hastalarını da yalnız bırakmıyor.

Glütensiz ürünlerin üretimini sürdürerek vatandaşların gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Ürünlerin pahalılığı ve erişiminin kısıtlı olmasından dolayı çölyak hastaları için başlattığımız ücretsiz glütensiz ekmek projesini genişleterek farklı gıda ürünleri eklemeye devam ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın özlemini çektiği pastaları doğum günlerinde sürpriz olarak yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Çölyak hastası vatandaşlar ve aileleri ise verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.