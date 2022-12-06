Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez, patatesle ilgili sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde patates kurabiyesi üretti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez, patatesle ilgili sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde patates kurabiyesi üretti.

Niğde’de en çok üretilen ürünlerden olan patates ve elma ile; ilgili öğrencileri ile birlikte İnovatif ve Ar-Ge çalışmaları yapan Mevlüt Ölmez, çölyak hastalarının mahrum kaldığı tatlarla ilgili ürünler geliştiriyor. Patatesle hazırlanan glutensiz patates kurabiyesi hiç un kullanılmadan hazırlanıyor. İnovatif ve Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde geliştirilen patates kurabiyesi; çölyak hastalarına alternatif bir tatlı lezzeti sunuyor. Glüten hastası bir öğrencisinin kurabiye tadabilmesi için böyle bir ürünün ortaya çıktığını söyleyen Mevlüt Ölmez, hazırlanan kurabiyeye tereyağı eklenmediği zaman laktoz hastalarının da bu lezzeti tadabileceğini belirtti. Ölmez; "Daha önce patatesten yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımız var patates dondurması, patates cezeryesi yapmıştık şimdi de patates kurabiyesi denedik hem de burada gluten rahatsızlığı, çölyak hastalığı olanlara alternatif bir tatlı oldu. Tadanlar çok beğendi lezzetli bir ürün. Üç çeşide ayırdık bunu kakaolusunu yaptık, çikolatalısını hem de fıstıklısını gayet leziz bir ürün ve çok da kolay hazırlanması var. Herkes rahatlıkla malzemeleri temin edebilir. İçerisinde patates var, mahlep var aroma vermesi için hem de lezzet vermesi için. Fındık var fındığı toz haline getirdik un yaptık bunu. Kabartma tozu var, vanilya var, tereyağı var, pudra şekeri var. Patatesi haşladıktan sonra sıcakken rendeleniyor daha sonra tereyağı devreye giriyor diğer malzemelerle karıştırılıp sıkma torbasına dolduruyoruz tepsiye sıkıp şekiller veriyoruz, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 10-12 dakika arasında pişirip servis ediyoruz’’ dedi.

Gluten rahatsızlığı olan öğrencisinin de keyifle tadabileceği bir ürün ortaya çıkaran Ölmez, "Umarız çölyak hastaları, çölyak hastası olmasa bile herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve lezzetli bulacağı bir kurabiye ortaya çıkardık. Buğdaydan dolayı rahatsızlığı olanlar, çölyak hastalarının kurabiye, pizza yada ekmek türlerinden mahrum kalabiliyor o yüzden gluten rahatsızlığı olanlara da bir alternatif oldu. Aynı zamanda süt içerisinde bulunan proteinden dolayı laktoz rahatsızlığı olanlar da tereyağı kullanmadan bizim bu ürünü yapabilirler" diye konuştu.